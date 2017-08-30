機動性超高 陸鐵路型東風-41可能已服役

在中國的路基洲際彈道飛彈中，東風-41是射程最遠，攜帶核彈頭最多的型號，因此對美國的威脅最大。雖然它已實現高機動化的「運輸舉升式飛彈發射車」（TEL）部署，並能藉3,000公里長的地下長城進行秘密部署，但是美國仍能透過24小時監視的偵察衛星發現，並加以摧毀。

因此，中國開始學習前蘇聯的做法，那就是將東風-41轉移到鐵路線上，這就是所謂的鐵路機動型東風-41洲際彈道飛彈列車。有了這個高機動平臺，鐵路機動型東風-41洲際彈道飛彈就可以在中國長達12萬公里的普通鐵路，還有近2萬公里的高速鐵路上任意移動，大幅提高中國陸基戰略飛彈的生存力。

據加拿大《漢和防務評論》月刊報導，令人奇怪的是，鐵路機動型東風-41洲際彈道飛彈在2年前試射成功後，就再也沒有任何消息了。事實上，由於東風-41是一款技術成熟的洲際彈道飛彈，因此根本不用多少實彈發射，就已具備戰略值班能力，因此不必像其他平臺的導彈一樣，需要進行多次發射才能服役。

據新浪軍事報導，分析指出，要將東風-41從公路機動型轉為鐵路機動型，最大的困難其實不是運載，而是如何維持在任意地點發射的安全。例如，陸基飛彈的發射一般都會選特定地點，而這些地點一般都經過技術處理，以保證在飛彈發射時，能滿足飛彈安全起豎，彈道角度校準，以及發動機點火時的穩定、尾焰對載車和陣地損害最小化等技術要求。

然而，當飛彈轉到鐵路列車上時，可能就只剩一項了，那就是在接獲作戰命令時，列車如何能隨時停車，立刻轉入發射狀態，而其中的關鍵，就是飛彈射出筒點火後，高溫高速噴流對列車本身和鐵路路基可能的破壞。看來中國透過在2015年12月5日的試驗，已解決了這技術問題，因此後來未再傳出鐵路機動型東風-41試驗的消息，顯示該平臺已經入戰略值班狀態。

(中時電子報)