程序瑕疵 輔大性侵案王姓男大生退學吿官勝

輔大王姓男學生被控酒後意圖性侵學姐，不服校方退學，提岀行政訴訟獲判撤銷退學處分，台北高等行政法院主要理由是認為校方設置的性平員會調查程序有瑕疵，校方未來應另組調查小組，重新調查後再為適當後續的處置。

北高行認為被告，輔大性平會在接獲學校申復評議決定依性平法作成重新調查決定，並未依同法第33條規定另組調查小組，重新提出調查報告，而是逕由性平會重新議決：原告王姓男大生涉有刑法乘機性交罪的犯罪事實，屬有性侵害的行為，情節嚴重者，建請校方學生獎懲會依獎懲辦法第10條第11款的規定，重為退學的處分等處理結果，已有未適用性平法第33條規定之違法。性平會未另組調查小組，難以達成性平法第33條旨在藉另組調查小組，向當事雙方彰顯調查公正的意旨。

另被告輔大學生獎懲會在無性平會調查小組重新製作調查報告的情形下，遽依性平會上開有瑕疵的決議即議決應予原告王生退學的懲處，繼而依該獎懲會之決議作成原處分，因原處分以性平會上開會議之認定為基礎，無法切割，則原處分自有違誤，系爭申復評議決定、申訴評議決定及訴願決定遞予維持，亦有未洽，原告王生訴請撤銷，為有理由，應將訴願決定、申訴評議決定、系爭申復評議決定及原處分均撤銷，由被告性平會另依申復評議書的要求，另組調查小組，重新調查。

(中時)