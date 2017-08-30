張志軍：大陸願首先與台分享發展機遇
大陸國台辦主任張志軍今(30日)在第十五屆贛台(九江)經貿文化合作交流會上表示，台商在大陸發展有很多優勢，其中最大優勢為「兩岸是一家人，是割捨不斷的命運共同體」；兩岸經濟同屬中華民族經濟，大陸在實現自身發展的同時，時刻把廣大台灣同胞掛在心上，願意首先與台灣同胞分享大陸發展的機遇。
第十五屆贛台(九江)經貿文化合作交流會30日在江西九江開幕，國台辦主任張志軍在致詞時表示，去年五月以來，民進黨當局不承認九二共識政治基礎，不認同兩岸同屬一中，嚴重衝擊兩岸關係和平發展，對此大陸曾多次表示，將繼續堅持體現一個中國原則的九二共識，堅決反對和遏制任何形式的台獨分裂行徑，維護兩岸關係和平發展。
張志軍說，將繼續推動兩岸民間各領域交流合作，持續深化兩岸經濟社會融合發展，他並引用多項經濟數據強調，儘管當前國際經濟形勢出現新變化，但是大陸吸引台商投資仍具有其他地方無法比擬的優勢。
張志軍表示，台商在大陸發展，的確有很多優勢，其中最大的優勢是兩岸是一家人，是割捨不斷的命運共同體；兩岸經濟同屬中華民族經濟，大陸在實現自身發展的同時，時刻把廣大台灣同胞掛在心上，願意首先與台灣同胞分享大陸發展的機遇。
張志軍指出，在大陸實現「兩個一百年」(2021、2049年)的奮鬥目標的進程中，真誠希望廣大台灣同胞能夠搭上大陸發展的快車，跟我們共同致力於中華民族的偉大復興。
(旺報)
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