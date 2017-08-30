泰簽免費將截止 明10點半最後領號碼牌送件期限
泰國觀光局台北辦事處今提醒，泰簽免費措施將於明天截止，欲辦理民眾要在明上午9時到10時30分，到泰國貿易經濟辦事處領取號碼牌，不限人數，10時30分以前抵達泰國貿易經濟辦事處民眾皆可領取，免費措施一過，將恢復泰國單次觀光簽證為新台幣1200元。
泰國觀光局台北辦事處官員提醒，這波泰簽免費措施需附上全英文電子機票，若使用中文電子機票，或中英文版本的電子機票皆不符規定，旅客在送件前可先向航空公司申請合格文件。
根據規定，泰國簽證效期為3個月，但在泰國停留時間不能超過60天。
有代辦泰國簽證的雄獅旅遊及可樂旅遊皆建議，由於業務爆量，無法保障辦妥，民眾自行前往辦理較妥當。
(中時)
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