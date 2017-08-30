完美台北世大運 讓FISU會長判若兩人
台北世大運要落幕了，台灣承辦世大運的能力與民眾支持世大運的熱忱，讓國際大學運動總會（FISU）會長Oleg Matytsin出現判若兩人的反應，不得不令人感受現實環境，一切講求實力，至少Matytsin不會再給柯P擺臉色了！
台北世大運開幕之前，各國媒體都會前往大會領取採訪證，有眼尖的外國記者發現，證件上有台北市長柯文哲的簽名，旁邊本來應有FISU會長的簽名，可是卻是留下空白，根據外媒瞭解是會長與柯P的關係不好。
是否因為FISU會長不爽而拒絕簽名？這是外媒的揣測，但至少他們覺得沒有簽名的感覺「怪怪的」；然而經過10多天的比賽，除了開幕遭到鬧場外，其他包括賽事順利、觀眾捧場、選手反應不錯，因而讓Matytsin改變態度。
當滑輪溜冰在凱達格蘭大道進行馬拉松賽時，Matytsin陪著蔡總統觀賽，賽後頒獎，Matytsin也主動幫忙遞上獎牌、吉祥物給蔡總統；今天他更盛讚台北世大運「完全的成功」，場館、環境、賽事與觀眾熱情都是歷來最好的賽會之一。他的態度與開幕之前判若兩人。
(中時)
關鍵字：世大運會長、Oleg Matytsin
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