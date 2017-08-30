宥勝臉書回應「對於造謠者感到悲憤」

不捨妻子被媒體打擾，宥勝臉書親上火線回應。(圖/宥勝臉書)

宥勝先是傳出和孟耿如拍戲太親密，和黃子佼種下心結，接著又被爆出背著孕妻狂追孟耿如，與老婆小嫻大吵引發家庭革命，對此宥勝在臉書以「我們很好」四個字說明現在心情，但對於造謠者的行徑仍感到悲憤。

宥勝表示原先認為是私事，覺得沒必要和任何人交代，但卻因為一篇不實報導，才決定說出事情始末，對於媒體連日炒作沒有過多意見，但造謠者的行為讓他感到悲憤，除了把家人當作炒作議題擾亂社會，就連最挺她的老婆，都被媒體不實報導扭曲意識和事實，讓他見狀格外心疼，原先才覺得台灣媒體表現越來越好，已不願再用「造謠」獲取點擊流量，未料竟又再度開啟此模式拚點擊量，也讓他感嘆「這種事我不想預見」。

對於整起事件，宥勝仍再三強調想跟黃子佼說聲抱歉，對於相信與支持他的人仍心存感激，更揚言如果能有一點力量，希望能幫助所有媒體，不要為了短期的利益，而失去原先該具備的正面能量，最後則懇求媒體能放過妻小，讓她們能夠在一個不被打擾的環境中生活。

宥勝臉書全文

我們很好。

昨天我們帶剴剴去打預防針，

然後下午帶蕾媽剪了個超可愛的男生頭，

早上則和蕾蕾在一起組裝新玩具，

這些只是我們生活的日常，

原本沒有必要和任何人交代，

卻因為一篇不實的報導，

讓我好像需要說出來，

才能讓關心我的家人朋友安心。

我老婆是全世界最知道我所有事的人，

而且都會在第一時間，

所以媒體江湖中大家喜歡怎麼炒作我沒意見，

但請不要扭曲我家人的意識，

以及扭曲事實去滿足你們自己的胃口，

讓關心我的人擔心。

所以整件事，我依然想跟佼哥說抱歉，也說謝謝，

也非常感謝所有相信與支持我的人，

而且我不會針對直接找我太太的媒體朋友，

因為都你們只是很關心，

但對於造謠者，我卻感到很悲憤，

因為你們做了非常不好的事，

而且以我家人為主題在擾亂社會，擾亂他人，

我已很久不對媒體多作評價，

因為台灣現在已經很辛苦了，

但就在我感覺媒體越來越好，

已經不願再用「造謠」去獲取點擊流量時，

你們卻又想再度開啟這種模式，

這種事我不想預見。

所以如果我還能有一點力量，

我都希望媒體可以繼續朝正能量走去，

雖然這過程可能會失去一些短期間的利益，

但這對整個社會、教育、與人心真的會有長遠影響...

再次抱歉，

再次感謝，

這一切的一切，

我只希望家人可以不被打擾。

感謝大家。

(中時電子報)