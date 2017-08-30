新店女子持刀搶郵局 當場被制伏

郵局行員制伏女搶匪，扭送警方。（王揚傑翻攝）

郵局行員制伏女搶匪，扭送警方。（王揚傑翻攝）

警方查扣證物。（王揚傑翻攝）

今（30）日上午11時35分，1名頭戴頭套的女子手持水果刀闖進新店區安民街郵局，先挾持1名女性民眾，大喊「搶劫！」要求櫃檯行員將現金裝入紙袋內，否則將傷害人質，行員將現金17萬餘元裝入紙袋，但在尚未交付時，行員乘機制伏女搶匪，報警將她逮捕。

警方初步調查，女搶匪為57歲鄭姓女子，因左手臂遭刀割傷，左手小指疑似骨折，目前戒護至耕莘醫院安康分院就醫，稍晚將進行偵訊，調查動機。

(中時)