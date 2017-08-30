北韓無預警射日 催生日民眾再擁軍事力量

日本東京民眾正在觀看北韓導彈飛越日本北海道襟裳岬上空的新聞。(圖/美聯社）

日本自二次世界大戰以來一向推行和平主義憲法，當時在美國推動之下，他們在戰後憲法中明訂放棄戰爭條款，但是周二北韓無預警試射飛彈，打到了日本領土，讓日本民眾對於軍隊態度開始改變，因為日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)也對於這次北韓不再以試射為由，直接發射導彈飛越北海道上空，感到「前所未有、嚴重的威脅」！

根據《金融時報》(Financial Times)報導，日本民眾自二次世界大戰以來，已經習慣擁抱和平主張的戰後憲法內容，但是這個安穩的和平象徵卻被北韓最高領導人金正恩的一枚導彈打破了，以往北韓飛彈都以試射為由，讓導彈落入日本海域附近，試探意味濃厚，但是這次卻直接將導彈飛過日本領土，無預警的攻擊動作讓日本首相安倍晉三也不得不緊張起來。

日本自衛隊在閱兵儀式中亮相。(圖/新華社)

其實，過去安倍晉三早已開始悄悄訓練日本自衛隊的軍事力量，而現在這個加強軍國主義傾向的力量更加得到了日本民眾的支持，由於周二北韓飛彈射日的大動作驚醒了沉浸在和平泡影中的日本民眾。近年來，隨著朝鮮半島緊張局勢越來越嚴峻，安倍晉三已多次要求修改戰後憲法，讓日本能夠擁有更大的軍事實力，並且連續6年不斷提高國防預算，日前日本防衛廳更提出預算要求，希望購買美國「宙斯盾」(Aegis Ashore)飛彈防禦系統，可以在大氣層以上攔截導彈，加強保衛國土。

日本民眾對於放棄戰爭的憲法態度一直沒有受到動搖，因為他們經歷過核戰的恐怖過程，但是現在日本民眾又受到了來自北韓的導彈威脅與日俱增，讓日本民眾擁抱的和平主義和現實中的威脅發生了衝突和矛盾，甚至有人推文認為第三次世界大戰可能不遠了。

(中時電子報)