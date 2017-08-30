王金平：蘇嘉全幕僚曲解議事規則

前立法院長王金平（左3）30日上午探視禁食抗議的中國國民黨籍立法委員賴士葆（右2）、費鴻泰（左2）與曾銘宗（右1）表達支持，並表示民主進步黨立法院黨團用一事不二議掩蓋包裹表決前瞻基礎建設特別預算案，是曲解議事規則，要不得。（中央社）

國民黨立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗正在進行為期50小時的禁食抗議，抗議民進黨「強姦民意」。前立法院長王金平今上午探視3人，並且給予支持。王金平表示，立法院長蘇嘉全的幕僚曲解議事規則，如果繼續用這種方式通過預算，對將來會造成很大的後遺症，會抹煞立法權，讓多數黨可以為所欲為地通過預算，是很要不得的事。

王金平強調，民進黨想用「一事不再議」來掩蓋過前瞻特別預算的修正動議，不能這樣處理，「哪裡有先提案先處理，沒有這樣」，王指出，提案本來就是從離旨趣最遠的開始處理，這是無庸置疑的，蘇的幕僚曲解了議事規則，這樣的解釋絕對有問題，將來這些問題都會慢慢呈現對或錯。

針對民進黨團幹事長李俊俋以大法官釋字391號解釋，預算案與法律修正案不同，沒有「修正或再修正」，數字決定就是決定；王金平反批這也是在曲解大法官的解釋。

王金平也強調，這次處理的特別預算不能跟公務預算相提並論，公務預算之中有法定預算約7成，所以能砍的只有3成左右，這次前瞻預算的建設數額都很大，他建議朝野繼續協商，讓這案子順利通過，執政黨應該尊重在野黨，多多考慮，接納可行的意見。

(中時)