王金平：蘇嘉全幕僚曲解議事規則
國民黨立委賴士葆、費鴻泰、曾銘宗正在進行為期50小時的禁食抗議，抗議民進黨「強姦民意」。前立法院長王金平今上午探視3人，並且給予支持。王金平表示，立法院長蘇嘉全的幕僚曲解議事規則，如果繼續用這種方式通過預算，對將來會造成很大的後遺症，會抹煞立法權，讓多數黨可以為所欲為地通過預算，是很要不得的事。
王金平強調，民進黨想用「一事不再議」來掩蓋過前瞻特別預算的修正動議，不能這樣處理，「哪裡有先提案先處理，沒有這樣」，王指出，提案本來就是從離旨趣最遠的開始處理，這是無庸置疑的，蘇的幕僚曲解了議事規則，這樣的解釋絕對有問題，將來這些問題都會慢慢呈現對或錯。
針對民進黨團幹事長李俊俋以大法官釋字391號解釋，預算案與法律修正案不同，沒有「修正或再修正」，數字決定就是決定；王金平反批這也是在曲解大法官的解釋。
王金平也強調，這次處理的特別預算不能跟公務預算相提並論，公務預算之中有法定預算約7成，所以能砍的只有3成左右，這次前瞻預算的建設數額都很大，他建議朝野繼續協商，讓這案子順利通過，執政黨應該尊重在野黨，多多考慮，接納可行的意見。
(中時)
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