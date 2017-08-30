遠航傳遞愛心 小小文具飛送柬埔寨

柬埔寨小學用新的文具上課書寫。(圖：遠航提供)

9月份是迎接開學季與新學期的到來，但對於就學環境與教育資源非常匱乏的偏鄉地區來說，文具用品是相當昂貴的奢侈品，有些學童甚至會為了讓文具的用量更加節省，而不敢盡情書寫與繪畫，民眾鄭博文與友人日前前往柬埔寨，發現當地小學的教學資源更是缺乏，回台後募集上百公斤文具，在遠東航空義助下，圓滿此一善舉。

簡陋的柬埔寨小學。(圖：遠航提供)

鄭博文為了不讓貧困成為小朋友們求學路上的阻礙與遺憾，發心要幫助柬埔寨當地的學童，讓他們能夠在教育上有所改善，期許爾後能夠進而改變生活，回國後在彰化秀傳紀念醫院及台中褔智廣論研討班上募集愛心文具，短短一周就得到熱烈迴響，募集到超過100公斤的愛心文具。

開心拿到文具的柬埔寨學童。(圖：遠航提供)

這100多公斤的愛心文具，需要分裝到5-6箱大型行李箱，才能將大家的愛心文具運送到柬埔寨，並分送至當地的幾所小學，這些超重的行李，勢必會產生相當龐大的運送費用，遠東航空得知此事後，立即表示希望能夠協助鄭先生一同幫助柬埔寨的學童，並安排鄭博文與其友人搭乘FE501班機，從桃園機場直飛吳哥窟(柬埔寨)，將這些滿滿愛心的文具安全運送至當地。

遠航行李贊助。(圖：遠航提供)

雖然，送往至柬埔寨當地的文具用品只是簡單的鉛筆、橡皮擦、筆記本等，但當地學童拿到時仍然開心不已，更是滿足的直說「謝謝台灣！」。

遠東航空表示，非常感謝鄭博文的善舉，讓遠航有機會可以一同傳遞愛心至柬埔寨！小朋友在求學的過程中，不僅需要實用文具用品，也非常需要的就是陪伴，不管是讀書或是玩遊戲，只要陪在他們身邊，都是孩童們成長與進步的動力。

遠航也歡迎民眾可以搭乘9月份遠航直飛吳哥窟班機(9/4、9/8、9/12、9/16、9/20、9/24、9/28)，實際前往當地送暖同時散布愛，更希望透過本次愛心文具助學活動拋磚引玉的方式，引起國人對於國內、國外偏鄉地區學童們文具用品的重視，幫助家長們減輕經濟壓力，鼓勵孩子們開心認真的學習，在新的學期都可以擁有專屬於自己的新文具，為新學期帶來快樂與希望的開始！

(工商)