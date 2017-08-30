廣州通過新優惠政策 以高額安家津貼引進高階教育人才
為促進廣州基礎教育均衡發展，吸引教育人才投入，廣州市政府常務會議8月28日審議通過《廣州市基礎教育高層次人才引進辦法(試行)》（以下簡稱《辦法》），將斥鉅資推出多元優惠政策，分別以最高150萬元（人民幣，下同）、80萬元安家費，年齡最高70歲等條件，引進基礎教育人才、骨幹人才，這也是廣州第一個針對基礎教育高層次人才引進的優惠扶持政策。
官方表示，希望引進的高層次人才，以小學、普通中學、特殊教育等領域具有豐富教學、教研或管理經驗的廣州市外高級教育人士為主。
傑出人才包括享受國務院特殊津貼專家、具有正高級專業技術資格的校長、教師、副省級城市以上傑出專家、優秀專家、青年後備人才等。
骨幹人才則包括省級名校長或名教師、知名學校的校級領導、省級優秀教師、省級優秀班主任、副省級城市以上學科帶頭人等。
官方提供的優惠條件，包括不低於5年的合約、安家費；至於在廣州沒有自有産權住房的人，也享受相關保障，傑出人才可按每月稅後8000元的標準，領取10年購租房補貼，骨幹人才則依每月稅後5000元的標準，領取5年購租房補貼。
此外，用人單位還將協助解決人才的配偶就業、子女入學問題。
(中時電子報)
關鍵字：教育
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