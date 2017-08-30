世大運》世大運閉幕田徑場周邊交管 警方架拒馬
2017年台北世大運，中華代表隊以史上最佳26金34銀30銅，獎牌榜高居第3之姿畫下完美句點。30日晚間台北田徑場舉辦閉幕典禮，頒獎典禮會場周邊，15時至24時道路配合實施交通管制，另警方也在管制區周圍架設活動拒馬與圍欄，防止開幕意外再發生。
閉幕典禮台北田徑場19時30分登場，台北田徑場周邊道路自15時實行交通管制，北寧路全線封閉；敦化北路(南京東路-八德路)北向慢車道禁止所有車輛進入；敦化南路(八德路-市民大道)北向慢車道及內一快車道，禁止一般車輛進入(公車除外)。
配合交通管制，台視站及市立體育場站取消停靠，YouBike社教館站及臺北田徑場站等2站，閉幕當日12時至24時暫停營運。
臺北市政府交通局提醒民眾，配合世大運閉幕交通管制，東西向車流請利用民生東路及市民大道等平行替代道路；南北向車流請利用復興南北路及光復南北路等平行替代道路，並配合告示牌指引。
另交通局亦呼籲，閉幕典禮適逢下班交通尖峰時段，請提早改道或避開管制區域路段，民眾參加世大運閉幕典禮可以事先前往世大運官方網站（https://www.taipei2017.com.tw/）及該局網站查詢交通管制資訊。
(中時電子報)
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