虎年效應衝擊 花蓮縣內國小共8校迎唯一新生
國中小學今天開學，受到虎年效應的衝擊，今年花蓮國小新生共有2031位新生，花蓮縣共有西寶、溪口、林榮、鶴岡、奇美、觀音、萬寧及吳江等8校迎接唯一新生，一人班級較去年成長6所。
壽豐鄉溪口國小全校30人，今年迎接創校來首次一人班級，學長姊吹著直笛、彈著烏克麗麗，歌聲大聲歡迎寶貝學弟，小一新生劉小弟在導師及校長牽著他的手走進校園，他開心說，喜歡上學，覺得學校很好玩。
盧小弟的第一課是「在圖畫紙上剪下自己開學的身高」，導師盧慧玲說，劉小弟第一天上學，但顯得大方也不怕生，很快就進入狀況，因僅有一名學生，教學上可以更專注他的學習狀況，部分教學策略也要調整，部分課程也將採用跨年級共同教學，刺激孩子學習力，也邀請學長姐們下課一起來陪他玩，中午一起吃午餐，增加同儕互動。
校長吳昌葦說，學校校區內近年新生其實很穩定，去年有6名新生，明年也是6個，後年會有8個，相較市區學校雖人數較少，但包括市區大學校也有沒招額滿的問題，主要還是受到虎年出生率低的緣故。
位居花蓮玉里鎮的觀音國小，全校僅有17人，今年的小一新生林小弟在媽媽的陪同下來報到，育有三子的林媽媽是柬埔寨移民，來台11年雖講得一口流利中文，但不會注音符號一直是她的遺憾，她說，未來有空的話要跟著兒子一起上學學ㄅㄆㄇ，當兒子的同學。
(中時)
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