文在寅提名駐美、日、陸三國大使 學者色彩濃

南韓總統文在寅30日提名西江大學國際研究院教授趙潤濟出任駐美國大使，提名慶南大學政治外交系教授李洙勳出任駐日本大使。駐中國大陸大使則由前國會議員盧英敏擔任。

青瓦台官員表示，30日上午獲得駐在國同意後，下午則會對外公布相關消息。

前國會議員盧英敏曾在2012年總統大選時擔任候選人文在寅的秘書室室長，是文在寅「最信任的親信」。這次大選，他也曾效力，在文在寅的競選對策委員會擔任組織本部長。

趙潤濟則再前總統盧武鉉執政時期，擔任經濟助理、駐英國大使，外交經驗豐富。今年5月，他以文在寅特使身分出訪歐盟和德國。

李洙勳在盧武鉉執政時期擔任總統幕僚，現在在文在寅政府的國政企劃諮詢委員會任職，負責外交安全事務。至於駐俄大使人選則還在物色中。

(中時)