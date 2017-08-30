鬼怪妹劉仁娜來台 期待品嚐台灣美食
憑著韓劇《鬼怪》人氣再登高峰的韓女星劉仁娜，受法國精品Longchamp邀約，30日首度抵台訪問，參加新品上市酒會，劉仁娜選擇一般通關入境，不走環宇VIP通關，作風十分親民。此行將停留2天1夜，這是她出道多年首度來台，她最期待的是探索道地台灣美食。
南韓藝人劉仁娜搭乘的班機延誤約30分鐘降落，待其他旅客都已經下飛機，連地勤公司清潔人員都已經上飛機展開作業，劉仁娜一行才姍姍走出登機通道。這時除了守候的媒體記者，大批同機的旅客也站在入境長廊引頸企盼看看是那一位明星。
在接待人員的協調之下，劉仁娜與工作人員沒有等待太久，就順利通過證照查驗櫃檯，沒有等候托運行李，直接經過海關入境。沿途看到她的旅客直呼「本人好漂亮」。
在走進入境大廳，劉仁娜接受主辦單位接待人員的獻花，並且向接機的粉絲揮手打招呼，看到粉絲熱情的呼應，劉仁娜驚喜的雙手掩嘴微笑，接著在工作人員簇擁之下登車前往台北展開活動。
(中時)
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