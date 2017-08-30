被拍去醫院疑產檢 謝娜親自回應了
大陸女星謝娜和歌手老公張杰結婚6年多，肚皮動靜一直是外界關注焦點，而近來謝娜缺席《快樂大本營》的錄製，加上有網友目擊夫妻倆一起去醫院，疑似做產檢，讓消息越傳越烈，對此，謝娜也親自回應了。
有網友日前爆料在醫院偶遇謝娜和張杰，還表示夫妻倆開的是豪華名車，直指他們到醫院產檢，身旁還跟著一位醫生，使得懷孕消息更為瘋傳。不過，謝娜今（30日）就在微博發文：「1.車不是我們，2.和我們在一起上樓的醫生是骨科醫生謝謝」，否認了懷孕傳聞。
事實上，謝娜之所以暫別《快樂大本營》，是因為她腰部韌帶拉傷，無法長期站立，前幾期節目中，她還特地坐輪椅現身，但後來身體實在無法負荷，她只好暫時卸下主持棒，好好休養身體。
(中時電子報)
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