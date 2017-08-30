開學日，學童如願回許厝分校上學。（張朝欣攝）

麥寮鄉橋頭國小許厝分校因鄰近六輕，縣政府考慮學童健康，去年9月將分校學童遷回本校，但家長希望孩子能回分校就讀，雙方經1年溝通協調，30日開學日學童如願回到分校，縣府表示尊重家長意願，同時會持續監測分校環境，確保學生健康無虞。

許厝分校距台塑六輕約900公尺，學童因尿液中VCM(氯乙烯)代謝物TdGA(硫代二乙酸)偏高，縣府基於學童健康考量，去年9月將分校學童遷回本校橋頭國小，但家長認為分校環境好、設備新，且相關單位也無法證明分校遭受汙染，因此不斷與縣府溝通，希望讓孩子回分校。

縣府最後決定尊重家長意願，同意學童回分校，今天上午7點許，縣教育處長梁恩嘉前往許厝分校了解開學情況，56名學童全員到齊，分校主任與8名老師忙著安排課程，讓閒置1年的校園又熱鬧了起來。

梁恩嘉表示，去年讓學童回本校就讀，主要是基於學童健康考量，經過1年的空氣環境監測，加上尊重家長的意願，教育處最後決定讓孩子回到分校，但仍會持續監測分校環境，一切以確保學童安全為最高原則。

學童表示，分校有大操場、新教室、植物園，還養了小山羊、小兔子，很像１座遊樂園，空氣也不會有怪味道，同學都喜歡這裡，很開心今天能回到分校開學。

(中時)