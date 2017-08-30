印度孟買豪雨成災 當局籲民眾不要出門

印度金融首都孟買部分地區29日因豪雨陷入癱瘓，由於街道淹水造成交通大亂，當局警告民眾放棄泡水拋錨的車子，並待在室內。

自29日早晨開始，孟買地勢較低的地方受到大雨重創，有些地方雨量達到30公分，還有些地方積水深及腰部。氣象預報稱，雨勢還會再持續2天，才可能暫緩。

豪雨襲擊這座擁有近2,000萬人口的沿海城市，已導致眾多航班和地方列車服務被迫取消。

近幾週來，印度、尼泊爾、孟加拉發生近年來最嚴重的雨季災情，洪水已在這三國奪走超過1000條人命，數百萬災民也被迫逃離家園。

孟買當地媒體報導，這場豪雨可能成為2005年孟買大豪雨之後最嚴重的澇災，當時孟買在24小時內將下99公分的雨量，造成數百人死亡。

(中時)