提希特勒惹議 日副相麻生太郎收回問題發言
日本副首相麻生太郎日前在演講時表示，「政治家是不問動機只問結果，結果很重要。屠殺了幾百萬人的希特勒，不管動機如何正確還是不行的。」此發言引起各界討伐，且麻生提及希特勒引發爭議已非頭一遭。
麻生29日在橫濱召開的自民黨麻生派研修會上演講，提及上述問題發言，被解讀為麻生認為納粹屠殺猶太人的動機是正確的，不僅在日本引起各界批判，還引發美國的猶太人團體強烈抗議。
麻生在演講中還說，「為國民留下確實的結果後，方能被稱為名政治家，政治家並不是只要人好就能從事的職業。」
麻生30日發表聲明指出，「我的發言導致與我的本意不同的誤解，為此感到遺憾。」、「我是強調，對政治家而言，拿出結果是最重要的，因為想以壞政治家為例，才說到希特勒。」
麻生表示，舉希特勒為例並不適當，我願意收回此發言。他解釋說:「從我全部的發言就可以明顯知道，我對於希特勒是極為否定的，希特勒的動機是錯的也很明顯的。」
麻生不只一次因提及希特勒而引發爭議，他於2013年談到修憲問題時曾說，「德國的威瑪憲法(Weimar Constitution)在不知不覺中變成了納粹憲法，我們何不學學那種手法？」。
(中時)
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