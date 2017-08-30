兩強相爭 洛馬有望搶下百架印度F-16戰機訂單

在全球擁有極高知名度的F-16戰機，即將有可能在印度當地製造？（圖/美國空軍）

據印度經濟時報（Economic Times）報導，近年砸重金升級軍備的印度，先前由總理莫迪（Narendra Modi）喊出「印度製造」的國防計畫，擬採購100架單引擎戰機並在當地設廠製造。此一龐大的訂單，吸引了美國最大的國防武器商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和瑞典紳寶（SAAB）兩大國際廠商的競標。最新消息指出，洛克希德馬丁已和印度官方進入最終回談判，並提出承諾，一旦取得訂單，將在當地設廠製造，這款全球高知名度的F-16「戰隼」戰機（F-16 Fighting Falcon）。

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國海軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架，其中我國空軍在1992年老布希（George H. W. Bush）總統任內，成功取得約120架F-16A與30架F-16B型戰機。

與洛馬爭奪印度空軍大訂單，由瑞典SAAB集團研製的JAS Gripen E型戰機。（圖/SAAB集團官網）

CRAZY STUNTS performed by US Air Force F-16 Aircraft

但也有不少人質疑，在川普（Donald Trump）當政下的「美國優先」政策下，洛馬公司真有可能在印度設廠製造F-16戰機？對此疑慮，洛馬公司表示取得印度空軍訂單的利潤，不僅能讓他們在美國本土增聘各多職位，更能讓多個相關中下游零件廠商獲利，並不會造成與大政策方向的矛盾。事實上，若真取得百架戰機訂單，洛克希德馬丁將攜手印度製造業龍頭塔塔集團（Tata Advanced Systems），以戰略合作的方式，授權讓印度在當地製造戰機。

(中時電子報)