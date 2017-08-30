民進黨明年選舉初選規則 新人定義喬不攏
民進黨全代會預計9月24日登場，攸關2018年縣市議員、縣市長選舉等各項黨內初選規則，選對會快馬加鞭作業，今天會中將對於新人加分規則兩案併陳，選對會召集人陳明文表示，目前一大癥結是在，對新人的定義有意見。
至於媒體追問，大家對新人的意見是什麼？陳明文說，新人定義是指擔任公職的？還是黨職的？或是沒有選過初選的算不算初選？這些在討論，將責成組織部研擬新人定義草案，大家再做討論。
陳明文今天在中常會前受訪指出，今天選對會討論最近在各縣市舉辦的黨務座談的報告事項，所有委員大概談到，所有新人加20%，現在大概比較有意見的是，新人的定義是什麼？預計在9月6日在選對會，將草案重新提出再做討論。
陳明文表示，現在是各縣市所有委員會分別去溝通，基本上大家對於不管在特別選區的新人加分或全面的新人加分，都沒有特別爭議，預計9月6日選對會會做最後確定，9月13日送中執會，中執會通過，9月24送全代會。
(中時)
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