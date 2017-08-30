水球帥哥衝來合影 女觀眾尖叫暴動
台北世大運最後一項壓軸比賽是水球賽，這項曾在賽前成功製造「小鮮肉」、「肌美男」話題的比賽，今天果真差點造成池畔暴動，一群「肌美男」選手賽後衝入觀眾席與女觀眾合影，讓很多女觀眾驚聲尖叫！
世大運水球賽上午開始進行4場比賽、包括銅牌戰、金牌戰，銅牌戰由義大利對決法國，兩隊都有「肌美男」、「小鮮肉」的選手，相賞吸睛，最後義大利以10比2打敗法國，拿到銅牌。
賽後一群義大利帥哥衝進觀眾席，與前來捧場的女觀眾們合影，當帥哥們衝上觀眾席時，女觀眾個個驚聲尖叫，興奮得不得了，笑得嘴合不攏，馬上搶著拍照，選手們也很配合，造成現場一陣騷動。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。