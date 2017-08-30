水球帥哥衝來合影 女觀眾尖叫暴動

世大運水球賽「美肌男」衝上觀眾席，女觀眾驚聲尖叫。（陳志祥翻攝）

台北世大運最後一項壓軸比賽是水球賽，這項曾在賽前成功製造「小鮮肉」、「肌美男」話題的比賽，今天果真差點造成池畔暴動，一群「肌美男」選手賽後衝入觀眾席與女觀眾合影，讓很多女觀眾驚聲尖叫！

世大運水球賽上午開始進行4場比賽、包括銅牌戰、金牌戰，銅牌戰由義大利對決法國，兩隊都有「肌美男」、「小鮮肉」的選手，相賞吸睛，最後義大利以10比2打敗法國，拿到銅牌。

賽後一群義大利帥哥衝進觀眾席，與前來捧場的女觀眾們合影，當帥哥們衝上觀眾席時，女觀眾個個驚聲尖叫，興奮得不得了，笑得嘴合不攏，馬上搶著拍照，選手們也很配合，造成現場一陣騷動。

(中時)