李春風賄選解職入獄 代理鄉長蔡瑞光接任
花蓮縣秀林鄉前鄉長李春風，3年前參選鄉長時買票賄選，日前遭最高法院判刑3年半、褫奪公權5年定讞，已解職入獄服刑，花蓮縣府今日委派前年鄉長補選些微票數落敗李春風的前鄉公所社會課長蔡瑞光代理，也被外界視為明年五合一大選提前「暖身」。
李春風3年前參選鄉長時因買票賄選，隔年被宣判當選無效，「閃辭」投入補選，首次參選的蔡瑞光祭出奇招在鄉公所外「心戰喊話」，強調當選後不會人事異動，最後雖以些微票數落敗，但還大勝同為參選的前鄉長黃輝寶，成為選舉最大「黑馬」。
蔡瑞光為秀林鄉的太魯閣族人，在秀林鄉公所服務18年，資歷豐富，曾任秀林鄉公所村幹事、社會課長等職務，前年李春風被判當選無效後，退休參加鄉長補選，雖然以1116票差距落敗，但仍因挾帶高人氣，地方支持者拱選明年鄉長的呼聲極高。
除將接續逾1年4個月的代理鄉長任期，還被地方人士視為縣府提前為明年縣長及鄉長選舉固樁、布局。今天上午更由花蓮副縣長蔡運煌親自主持鄉長佈達暨宣誓就職典禮，已表態角逐縣長大位的花蓮縣議長賴進坤也親自前來祝賀，與蔡瑞光互動熱絡。
代理鄉長蔡瑞光說，感謝傅崐萁縣長提拔，在縣府授權及監督下，現階段以「安定人事與政務」為第一要務，被問及是否有意提前作準備，「再戰」明年鄉長選舉，蔡瑞光表示，現階段只想做好為民服務工作！以後的事情，目前還沒有任何想法。
(中時)
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