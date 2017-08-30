輔大性侵案 夏林清、何東洪涉違反個資法獲不起訴
輔大性侵案鬧得沸沸揚揚，心理系主任何東洪、社科院院長夏林清在事件發生期間，也因涉發文談論案情，遭人以電子郵件新北地檢署檢察長信箱舉發涉嫌違反個人資料保護法，新北地檢署今以證據不足等情將夏、何2人處分不起訴。
2015年6月27日晚間輔大心理系畢業晚會後，王男凌晨攙扶喝醉的直屬學姊走回宿舍，途中將她帶至電梯旁走廊暗處，趁機褪下牛仔短褲、內褲打算性侵，遭學姊男友發現，並未得逞
在這宗性侵案雖移送司法處理，但在輔大校內卻引發風波，社科院長夏林清、心理系主任何東洪遭控未依性平法處理，且受害女學生的男友也透過臉書發文，指控夏林清在處理過程企圖平息爭端，輔導過程使用的語言和態度造成二次傷害，夏林清不滿外界指控，也發文談論案情並回擊，引發爭議。
事後夏林清遭停聘、何東洪也免兼心理系主任，夏、何兩人還遭人透過電子郵件向新北地檢署檢察長信箱告發涉嫌違反個人資料保護法。
新北地檢署分案偵查後，認為夏林清、何東洪發文談論案情遭控違反個人資料保護法部分證據不足，今日將夏、何二人處分不起訴。至於意圖性侵學姐未遂的王男，已在今年1月底遭新北地院依乘機性交未遂罪判3年6月徒刑，全案上訴中。
(中時)
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