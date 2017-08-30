球探愛車不見 警方火速尋回

包姓外籍男子在警力協助下找回愛車，誇警方效率真好。（呂妍庭翻攝）

一名自稱是美國大聯盟球探，現居台南市的包姓外籍男子，日前為了到台北看世大運，從台南開車到嘉義高鐵站停放，28日返回嘉義高鐵站時，竟找不到愛車，急得像熱鍋上的螞蟻，大雨滂沱下步行到太保分駐所報案，向警方表示，15年車齡的愛車可能被偷了！

見包男渾身溼透，卻講不出停車位置，警方初步懷疑他可能忘記停車位置，除立即透過線上警力在高鐵站周邊大小街道及停車場逐車搜尋，也協助包男先到附近的汽車旅館住一晚。

太保分駐所長蕭全源說，當天除指派巡邏員警仔細找車，部分輪休員警也主動出動幫忙，在眾人共同努力下，隔天凌晨2點就在停車場一角發現該車，立即通知包男來指認，得知車子沒幾小時就被找到，包男十分驚訝，誇台灣警察效率真高。

(中時)