全球最嚴禁塑令！肯亞擬罰款百萬、坐牢4年
東非國家肯亞日前推出堪稱史上最嚴禁塑令，如果民眾販賣或使用塑膠袋的話，最高可處罰款4百萬先令(約新台幣117萬元)，以及坐牢4年，這項禁塑令的處罰可以說是達到全球最嚴格的標準！
根據《金融時報》(Financial Times)報導，為了提倡環保、減少和浪費塑膠袋的使用，東非肯亞日前推出全球最嚴格的禁塑令，針對製造和進口塑膠袋的業者，如果違反法令的話，最高可處4百萬先令(約新台幣117萬元)罰金，並且必須服刑最長4年。
這項史上最嚴格的禁令主要是針對肯亞塑膠袋的製造和供應商而設定。由於一般民眾使用塑膠袋的習慣可能難以改變，需要較長的時間來適應，因此肯亞政府擬對人民有較長的寬限期。
肯亞政府估計每年有多達3億個塑膠袋被不當丟棄，造成環境負擔，這些塑膠袋可能要花幾百年才能分解完成，非常不環保，每年廢棄的塑膠袋數量又相當多，因此肯亞當局認為這項禁令相當合理。肯亞政府日前已經向全國人民發送簡訊，提醒他們注意這項嚴格的禁令，以免受罰。
未來，外籍遊客攜帶免稅品進入肯亞時，也會被要求將塑膠袋留在機場，不得攜入肯亞境內。
(中時電子報)
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