反制北韓射飛彈 日美將提石油禁運

由於北韓29日發射飛過日本北海道上空的彈道飛彈，日經中文網30日報導，日美兩國政府將在聯合國安理會上提出對北韓進行石油禁運措施，希望以此從根本切斷北韓進行核、飛彈開發的資源。

報導稱，北韓挑釁行為危險度升高，對於日美政府而言，阻止北韓的時間縮限，將不惜採取作為經濟制裁的最終手段的強硬態度。

日、美、韓三國29日向聯合國安理會主席國埃及申請召開緊急會議，安理會29日（台北時間30日）召開緊急會議。

三國一致打算向北韓加強施壓，日相安倍晉三29日與美國總統川普電話磋商，兩人一致認為：「現在不是與北韓對話的時候，需要進一步增強壓力」，川普還發表了聲明，指出北韓的行為是對近鄰國家侮辱，挑釁行為只能進一步導致孤立，並警告「所有選項都在桌面上」。

日本外相河野太郎與南韓外長康京和在電話中確認，「有必要進一步通過包括嚴厲制裁在內的安理會決議」。

日本政府稱，此次北韓飛彈的飛行距離約為2700公里，讓外界看到，北韓任何時候都可以向關島發射飛彈的能力。美國國防部的情報局7月底分析，認為北韓已經成功生產出了可以搭載在彈道飛彈上的小型核彈頭，進行核武裝的技術力量在飛速進步。

(旺報)