反制北韓射飛彈 日美將提石油禁運
由於北韓29日發射飛過日本北海道上空的彈道飛彈，日經中文網30日報導，日美兩國政府將在聯合國安理會上提出對北韓進行石油禁運措施，希望以此從根本切斷北韓進行核、飛彈開發的資源。
報導稱，北韓挑釁行為危險度升高，對於日美政府而言，阻止北韓的時間縮限，將不惜採取作為經濟制裁的最終手段的強硬態度。
日、美、韓三國29日向聯合國安理會主席國埃及申請召開緊急會議，安理會29日（台北時間30日）召開緊急會議。
三國一致打算向北韓加強施壓，日相安倍晉三29日與美國總統川普電話磋商，兩人一致認為：「現在不是與北韓對話的時候，需要進一步增強壓力」，川普還發表了聲明，指出北韓的行為是對近鄰國家侮辱，挑釁行為只能進一步導致孤立，並警告「所有選項都在桌面上」。
日本外相河野太郎與南韓外長康京和在電話中確認，「有必要進一步通過包括嚴厲制裁在內的安理會決議」。
日本政府稱，此次北韓飛彈的飛行距離約為2700公里，讓外界看到，北韓任何時候都可以向關島發射飛彈的能力。美國國防部的情報局7月底分析，認為北韓已經成功生產出了可以搭載在彈道飛彈上的小型核彈頭，進行核武裝的技術力量在飛速進步。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。