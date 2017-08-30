郵局一例一休成本增 運費漲10元果農吃不消

正逢文旦採收期，加上中秋節快到，不少果農忙著採收分裝文旦，準備出貨，搶攻中秋商機。但在這個關鍵時刻，郵局卻宣布調漲運送價格，10台斤裝的寄送運費，從原本的60元漲到70元，一箱雖僅多十元，但由於果農寄送量大，成本大幅增加，讓他們大喊吃不消。

果農在豔陽下分裝文旦

果農無奈表示，這次的漲幅太多。除了在大太陽底下採收外，還要辛苦地趕工分裝，現在成本增加，更是增加農民的負擔。新營的郵局即日起至9月底，推出的文旦包裹優惠方案，雖然價格與去年差不多，卻在10台斤裝單點多件寄送的部分調漲10元，郵局也表示一例一休上路，要落實休假，人力增加，成本也大增，真的撐不下去才調漲。而這波運費的調漲，是否會影響中秋文旦禮盒，仍有待觀察

(中天)