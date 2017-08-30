世大運引爆警界人事內鬥 陳明文：大家對陳國恩是肯定的
世大運開幕陳抗團體鬧場引爆警界權力內鬥，警政署長陳國恩傳出其兄長陳國文與民進黨英系立委陳明文熟識，背後有政治勢力。陳明文今表示，世大運後，沒見過陳國恩，他非常肯定陳國恩為人處事、勇於任事，「大家對陳國恩個人應該是肯定的」。
陳明文指出，陳國恩是嘉義六腳鄉親，過去在嘉義市當警察局長，他們就有很好情誼，到現在關係都不錯，這次世大運事件後，他們並沒接觸，陳國恩是很好的警政署長，這點大家都肯定，要不要下台是高層做最後決定，不是他，但他非常肯定他為人處事、勇於任事，大家對陳國恩個人應該是肯定的。
媒體報導，世大運開幕式被反年改團體突破導致無選手入場，基於治安需求，台北市長柯文哲第一時間選擇保護幫他屢破大案的邱豐光，傾向不把他從台北市警察局長位子上拉下，但中央未來是否會尊重柯Ｐ意見，因為牽涉民進黨派系競逐和警界領導威信，恐怕是世大運過後，另一場才要上演的人事大鬥爭。
(中時)
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