遭批曲解議事規則 蘇嘉全：王金平可以摸自己的良心

立法院前院長王金平今指出立法院長蘇嘉全處理一事不二議爭議是曲解議事規則，對此蘇嘉全今受訪時回應，王金平是他非常尊敬的前輩，他當立委時，王金平還擔任國民黨團書記長、立法院長，「他可以摸著自己的良心，過去怎麼處理議事進行」。他表示，議事人員是根據立法院前議事處長周萬來的著作、大法官會議解釋文，相信議事人員有自己的見解，都是經驗累積。

蘇嘉全說，沒有根據的事情絕對不做，他非常尊重王金平，對於他的說法不予置評，一切照議事規則處理。

(中時)