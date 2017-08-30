才和王思聰上婦產科 網紅女友承認分手了！

王思聰前女友豆得兒發文承認分手。（圖／取自王思聰、新浪娛樂微博）

豆得兒在分身帳號親自認了情變王思聰。（圖／取自新浪娛樂微博）

豆得兒也清空微博、IG。（圖／取自新浪娛樂微博）

大陸前首富萬達集團董事長王健林之子王思聰擁有上億身價，今年5月媒體爆出王思聰3月被目擊帶著網紅女友「豆得兒」上婦產科，看似好事將近，沒想到「豆得兒」最近被爆莫名清空IG，還在微博分身帳號親自回應網友已沒跟王思聰在一起，兩人疑似閃電分手！

曾表示自己是不婚主義的千億富少王思聰，先前遭目擊帶女友「豆得兒」現身北京某家高級婦產科，令人不由得猜測是否有喜，還因此引發熱搜，想不到近日王思聰被拍與其他女性朋友出遊，而豆得兒也被捕獲身邊另有護花使者，兩人感情似乎轉淡，近日，豆得兒被爆在分身帳號內證實情變。

今有網友曬出豆得兒分身帳號「找不到我找不到我0620」的微博截圖，有人問她：「那你和王先生還在一起嗎？」豆得兒大方回應：「不在喔」，低調證實和王思聰切了，另也有人發現豆得兒的IG與另一被大眾熟知的微博帳號最近在一夕間刪光了所有發文，似乎想與過去正式做個切割。

(中時電子報)