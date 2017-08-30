陳奎儒世大運「跨」銀 教練：成功來自加倍努力

世大運110公尺跨欄銀牌得主陳奎儒到縣府接受縣長表揚，粉絲熱情找他自拍。(周麗蘭攝)

陳奎儒在爸爸(左一)與高中教練(右一)陪同下，接受縣長李進勇頒發獎勵金。（周麗蘭攝）

陳奎儒在世大運摘下男子110公尺跨欄銀牌，今天上午在村長父親陳文益、教練廖哲毅陪同下，前往縣政府接受縣長李進勇表揚。陳奎儒表示，很開心能以世大運銀牌為故鄉雲林爭光，也希望榮耀可以讓臥病在床的奶奶早日康復。

陳奎儒以13秒55拿下男子110公尺跨欄銀牌，刷新全國紀錄，也是台灣在世大運跨欄項目史上第一面獎牌。

李進勇今天上午在縣長室接見並頒發績優獎勵金給陳奎儒。李進勇表示，陳奎儒付出的心血外人難以體會，這種打拚精神及堅毅態度是所有雲林人的驕傲。

陳奎儒表示，未來會持續參加各個大型賽事，包括10月底的全國運動會、明年在印尼舉辦的亞運，以賽代訓讓自己可以在2020年東京奧運上為國爭光。

他說很開心能以世大運銀牌的表現為故鄉雲林爭光，也希望此榮耀可以讓臥病在床的奶奶早日康復。

陳奎儒就讀虎尾高中時期的導師兼教練廖哲毅說，陳奎儒的身材適合練習跨欄，在高中時期就建議他從短跑改專攻跨欄，他的成功來自於比別人更加倍的努力。

(中時)