推廣青農有成 大甲區農會四健會獲全國一等獎

大甲區農會四健會榮獲全國一等獎。（大甲區農會提供）

大甲區農會四健會成績斐然。（大甲區農會提供）

推動農業敎育獲肯定。。（大甲區農會提供）

大甲區農會四健會獲殊榮值得表揚。（大甲區農會提供）

105年推動農村青少年農業教育及社區服務計畫考評，大甲區農會四健會榮獲全國一等獎，日前在「2017農情四健活力FUM電」四健年會中獲頒獎，這一年來四健會成績斐然，值得肯定及嘉許。

大甲區農會紮根於農村青少年的農業教育推廣，近年來終於得到熱烈迴響及肯定，本區青年返鄉從農人數年年增加，青農更樂於將從農經驗到四健會分享，許多青農更花費時間擔任義務指導員，將在地農業傳承給四健會會員。

這一年來，四健會作業組比賽得到市級冠軍，再參與全國四健會作業組競賽榮獲全國亞軍，近日再榮獲105年推動農村青少年農業教育及社區服務計畫考評全國一等獎，24日於谷關龍谷飯店舉行的「2017農情四健活力FUM電」四健年會中，由農委會輔導處洪忠修處長公開頒獎，對本會推動農業敎育長久的付出是一種肯定。

大甲區農會黃總幹事瑞祥表示，面對國內從農人口老化問題日益嚴重，是台灣農業面臨最迫切的問題，為了讓農業永續發展，鼓勵年輕生力軍加入農業陣容，絕對是必然的方向。

他說，農會四健會農業教育的推廣，一直在為農業敎育向下紮根，讓青少年了解農業，動手作學習農業，進而對農業感到興趣，長大以後投入農業，這是農會一直都在做的工作，往後將投入更多人力與時間在農業敎育上，為台灣農業的承傳多盡一份心力。

(中時)