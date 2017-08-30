明年元月迎二寶 「Ella」4月孕肚首曝光！
知名女歌手兼演員官恩娜(Ella)，3年前曾罹患俗稱面癱的「貝爾氏麻痺症」，容貌歪斜讓她相當傷心，所幸中法醫師男友Juan不離不棄，更在同年宣布兩人訂婚，目前已經結婚2年，育有一子「BéBé G」，而日前Ella好不容易準備錄新唱片，沒想到本月中宣布喜訊，懷上了第二胎。
官恩娜宣布懷上二寶，只能讓樂迷再進入等待期，為養胎再度暫停了工作，昨她在IG分享「孕婦日常」，只見官恩娜戴著黑色棒球帽坐在車裡，素著一張臉但氣色不錯，同時鏡頭帶到了身體中段，這是她宣布懷二寶後，首度曝光孕肚。
Ella透露目前懷孕18周，預產期約在明年1月，照片中肚子明顯隆起的她，四肢仍相當纖瘦，被誇是漂亮媽咪，她也分享了孕期小困擾，表示先前搭車繫安全帶，孕肚都被綁得不太舒服，如今換上寬寬的孕婦專用安全帶，同時兼顧安全，也讓挺大肚的她輕鬆舒適許多，因此趕緊上線「呷好道相報」。
(中時電子報)
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