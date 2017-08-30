轉弱成熱帶風暴哈維雨量破美紀錄 洪水釀22死
已經從4級颶風轉弱為熱帶風暴的哈維（Harvey）仍持續為美國帶來的災害，尤其是為德州東南部帶來暴雨，讓包括休士頓各城市面臨洪水而繼續全面癱瘓，至今更已經造成22人死亡，其中包括一名60歲員警開警車執勤時，被洪水圍困而在車內淹死。帶來巨大災情的哈維也已經打破了美國史上熱帶風暴帶來最多雨量的紀錄。
美國國家氣象局29日表示，哈維已經為德州及路易斯安那州帶來了51.88英寸（約為1,317毫米）的雨量，打破1978年由熱帶風暴艾米莉亞（Amelia）創下近48英吋（約為1,219毫米）的紀錄，休士頓多項水利設施不堪負荷加重了洪水的災情，南部布拉索斯河（Brazos River）潰堤，讓當局下令民眾立刻撤離，還有2座水庫已經不堪雨量負荷開始洩洪，可能為休士頓的災情雪上加霜。
哈維從颶風到熱帶風暴所帶來的災情都讓美國民眾想起2005年颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）的惡夢，官方表示目前哈維已經造成至少22人死亡，更別論尚無法算清楚的失蹤人數，再加上有超過13,000多名民眾被從洪水中救起，在避難所的人數也多達13,300人，更說如今還難以統計因洪災而毀損的房屋，但恐將有30,000名民眾要因此被迫搬離自己的家園。
曾因颶風卡崔娜受到重創的路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）也表示，願意收容德州的災民，但該州恐將自身難保，國家氣象局指出哈維正緩慢進入墨西哥灣，預計在當地時間30日再登陸，地點有可能是路易斯安那州西南部。
目前因災罹難的還包括一名執法人員，60歲的員警佩雷斯（Steve Perez）的遺體29日被尋獲，他2天前被淹死在巡邏車中，警方表示佩雷斯當天開巡邏車前往工作，在路上試圖找尋道路穿越洪水，但是最終遭洪水包圍而喪命，警察局長表示佩雷斯的妻子那天曾要求他不要去上班，但佩雷斯骨子裡熱心助人的個性仍讓他出門上班而遇上了劫難。
(中時電子報)
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