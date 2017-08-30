2女互罵引街頭喋血 男遭斷掌喊救命
一名白衣男子蹲在路邊痛苦不堪，手掌垂吊在半空中不斷噴血，畫面相當可怕，因為他的手掌被砍斷了，只能等著救護車來送醫。
台北市文山區29日驚傳街頭喋血，兩派人馬就在大街上互毆，其中一派人馬拿著西瓜刀瘋狂砍殺，造成一名林姓男子手掌幾乎被砍斷，起因卻只是因為2名女子吵架所致。
根據調查，原本是閨密的簡姓與張姓女子在網路上因細故吵架，互罵屁孩，氣不過就相約談判，雙方各帶了3名男子助陣，張姓女子的友人準備了棍棒，沒想到簡姓女子的友人更囂張，直接抽出西瓜刀往對方陣營猛砍，林姓男子就這樣被砍了6刀，手掌慘被砍斷。
送醫後林姓男子雖然沒有生命危險，但斷掌要接回的機會相當渺茫。只因為一則PO文引罵戰，竟造成街頭喋血，甚至有人被斷掌，只能說年輕人實在太血氣方剛。
(中天)
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