芬普尼蛋流向台北 北市封存永吉蛋行1萬顆蛋
台北市政府衛生局昨日晚間接獲嘉義縣衛生局通報「蔡俊杰畜牧場」檢出殘留農藥芬普尼蛋品下游，有流向台北市永吉蛋行(信義區)，台北市衛生局派員下架回收600公斤約10000顆蛋品，監督退回嘉義縣銷毀。
衛生局表示，根據現場調查永吉蛋行，每次向嘉義縣蔡俊杰畜牧場進貨50箱籃(600公斤約10000顆)蛋品，牧場出貨都以黑色蛋箱籃盛裝，每箱籃蛋品皆有雞蛋溯源標籤，並標註保鮮日期。
現場查封600公斤蛋品保鮮日期到今年9月15日。蛋行負責人表示最近一次進貨日期為今年8月28日，於8月29日下午接獲牧場通知，立即停止販售。以往進貨蛋品均販售散戶，無任何庫存。
台北市衛生局呼籲餐飲業及蛋品販售商，全面自主檢視有無進用農委會公布之問題畜牧場蛋品(截至8月29日已公布45家)，若有進用或接獲牧場下架通知，應於24小時內通報衛生局，違者將依照台北市食安條例第10條及第18條規定處分新台幣3萬元至10萬元整罰鍰。對於永吉蛋行是否涉及知情不報，北市衛生局已另案進行調查。
(中時)
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