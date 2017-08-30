106學年度方賢齊獎學金開放申請

中華電信辦理「方賢齊先生獎學金」，補助低收入戶或清寒家庭的學生，即日起開放高中、大專在學生申請。

方賢齊先生於抗戰前便投身電信建設，是電信、電子、資通訊等產業的重要開創者，使戰後政府遷台不到30年間，全台電話機總數突破一百萬具，臺灣成為當時全球打破該紀錄的32國家之一；並促成衛星合作、國際海纜，在聯合國斷交陰影下，台灣仍能向世界發聲。而身為幕僚與政策執行者，方賢齊也協助孫運璿、李國鼎建立工研院、資策會，並籌設台灣第一家半導體公司。方賢齊一生為台發展奉獻，奠下科技與經濟發展的根基，堪稱「電信之父」。

中華電信因感念方賢齊對台灣電信的貢獻與付出，於2011年設置「中華電信方賢齊先生獎學金」，鼓勵學生參與社會服務、關懷鄉土、扶助弱勢群體，並協助清寒學梓在學業上發揮潛能，以延續方賢齊先生學而不怠，為社會付出的精神。

106學年度「中華電信方賢齊先生獎學金」已開放申請，符合申請資格之全國高中職在學生及就讀理工、資訊、管理或傳播學院之大專在學生，均可投件申請，詳細辦法請參見主辦單位公告。

(中時電子報)