好好喝鮮奶的「白色革命」

近來食安問題風波不斷，現代人越來越注重健康飲食以及食品來源，9/10「幸福共享」系列講座由乳牛獸醫龔建嘉接棒，分享「自己的牛奶自己救」的「白色革命」。

龔建嘉看似一位「不務正業」的獸醫師，曾投入野生動物收容中心照顧國外走私的外來種動物，也曾花一個月騎腳踏車環島，到全台偏僻的鄉鎮做免費的動物義診與衛教。目前則是全台屈指可數的大動物獸醫師，鄉村獸醫的生活，讓一個台北人住在雲林，有了不同的視野與觀察，也發現酪農產業鏈中的不合理狀況，以及不對等的關係，因此和夥伴以群眾集資的方式創立「鮮乳坊」，用自己的專業把關，讓酪農安心，也讓消費者放心。

9月10日下午2時在誠品信義店六樓視聽室，中華電信基金會「幸福共享」講座，邀請觀眾從龔建嘉的白色革命中，找到安心幸福的力量。講座免費入場，報名請至活動網站或電洽02-2395-6910陳小姐。

(中時電子報)