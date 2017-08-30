化療女兒懷孕 余天：這是我今年最高興的事
民進黨新北市黨部主委余天二女兒余苑綺傳出懷孕。余天(30日)天出席民進黨中常會前，被媒體詢問時開心表示，「這是今年我最高興的事」。
余天說，男方之前就有來提親，因為女兒余苑綺做過化療，生育率不是很高，居然懷孕，全家都很高興，「這是今年我最高興的事」。等那麼久了，終於可以抱孫子。
傳出男方去提親時，還因為先有後婚，向余天道歉。余天說，沒有道歉，這有什麼好道歉的，男女朋友啊，兩人也不知道，就有了，有了就好了，就結婚啊，小孩子喜歡就好。
對於外界報導，未來小孩子不要給奶奶帶？余天愣了一下，「亞萍喔！沒有喔，她的脾氣是比較不好，但是我們兩人會爭著帶」，老大出生時，半夜吵，亞萍氣起來會拍床鋪大罵，他就說，「你神經病啊」，後來講給大家聽，孩子就說，那以後媽不要帶，給爸爸帶。家裏會輪流帶。
(中時)
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