公路殺手！怪手掉落 砸死無辜駕駛
公路殺手！林姓男子於今年6月6日下午5時許，駕駛貨車載著1台怪手行經台2線89里處（新北市貢寮區龍洞隧道往澳底國小方向出口1公里處），因為過彎超速，加上怪手未確實固定好貨車，導致怪手掉落撞破對向休旅車，造成1死1重傷，基隆地檢署今偵結，依過失致死罪將林男起訴。
警消表示，51歲林男當時開著載運怪手的貨車，因為轉彎過快，車上怪手不慎掉落，並撞擊對向車道的休旅車，造成休旅車車上駕駛及乘客共2人受傷。經送往基隆長庚醫院急救後，駕駛員曾姓男子宣告不治，而另1名40多歲的乘客則是左手、左腳骨折，林男經訊後被移送基隆地檢署偵辦。
起訴書指出，林男過彎時超過該處限速60公里，雖然有用鐵鍊固定，但仍然沒有確實固定好，才會造成怪手掉落，砸死對向駕駛，今依涉犯業務過失致死罪，將林男起訴。
(中時)
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