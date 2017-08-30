訪香港必吃夯店 這4個用餐小常識一定要知道！
談起香港美食，想必很多台灣民眾都可說上一大堆，此地有著讓眾老饕回味無窮的好味道。近來，有旅遊部落客就拍攝影片，帶大家一同前往，許多旅客訪港皆會朝聖的超夯名店，並分享於這裡用餐的4個小常識，過程趣味十足！
臉書粉絲頁「這對Sisters」，近來PO出一支到訪香港「澳洲牛奶公司」的影片，該店以「蛋白燉鮮奶」聞名。只見影片開頭，兩位部落客就表示，這家店的人氣相當高，即使外頭天氣炎熱，門口仍有不少人排隊等候；而這家店的特色，她們說就是，「排隊時間長，但進食時間短。」
走進店內坐下，兩位部落客就依序地分享在此用餐的4個小常識，分別是，「要秒速點餐。」「吃完才可以點飲品。」「套餐可改成三文治（比較划算）。」「大約10分鐘要吃完。」其中為何吃完才可以點飲品？片中解釋，是因位置的關係，餐桌沒地方擺放。
影片曝光後，獲得不少迴響，不少網友都於下方留言，大讚這裡的好味道；此外，兩位部落客也補充說明，指她們是在假日去，所以排隊人潮才會那麼多，建議可選擇平日，人就不會那麼多。
(中時電子報)
關鍵字：香港
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