鮮肉告白陳妍希「愛笑的女生」陳曉暗諷爆醋意

鮮肉選手告白陳妍希「喜歡愛笑的女生」，陳曉雖大氣回應「你一定要堅持喜歡下去」，不過仍被抓包暗諷藏醋意。（圖／取材自陳妍希微博）

「國民女神」陳妍希與大陸男星陳曉去年步入禮堂，並生下兒子「小星星」，升格一家三口，夫妻倆也不時合體大方曬恩愛，幸福模樣深植人心，而陳曉日前出席節目《明日之子》擔任嘉賓，面對鮮肉學員告白陳妍希「喜歡愛笑的女生」，引來粉絲驚呼聲連連，陳曉雖然大氣回應「你一定要堅持喜歡下去」，不過事後舉止更藏不住滿滿醋意！

陳曉日前出席選秀節目《明日之子》宣傳新戲《那年花開正月圓》，其中選手孟子坤表演中文版《if you》，高標準表出博得滿堂彩，被問到喜歡女身類型時，他表示喜歡愛笑的女生「類似陳妍希姐姐這種」，陳曉聽完大方回應「好好，你一定要堅持喜歡下去」。

雖然陳曉大方回應要孟子坤繼續喜歡嬌妻，不過他隨後又暗諷對方唱歌表情像喝醉的樣子，也讓網友忍不住虧陳曉是在吃醋。而陳曉與陳妍希婚後恩愛，陳妍希也不時在微博幫老公宣傳新戲，小倆口滿是甜蜜。

(中時電子報)