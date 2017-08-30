國人超商平均年消費近萬元 超商店員成「人民保母」

便利商店服務多元且食物選擇豐富，還得依季節變化商品，無論宅配取貨還是行動支付，網購業者不斷推出"超商免運"優惠，讓大量貨物擠爆便利商店。

國人超商平均年消費近萬元 超商店員成「人民保母」 (圖／中天新聞)

近年來台灣人越來越依賴超商，根據統計，平均每人在超商的年消費逼近1萬元，全台加總更突破2千億元，數字相當驚人，也因此便利商店越開越多！全台五大超商店數加總，去年已經超過一萬家比前年成長1.64%，相較10年前更是成長了14.9%，現在平均每3平方公里就有一家。

(中天)