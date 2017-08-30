徐嬌遇粉絲求簽名 婉拒3次慘被「洗臉」
曾演出《長江七號》的女星徐嬌今年已20歲，越大越美的她一舉一動都是粉絲矚目的焦點，豈料之前七夕她竟在微博透露去網咖打遊戲遇到瘋狂粉絲求簽名合影，她婉拒3次後，對方竟惱羞成怒，當眾「洗臉」她說：「以後出門記得戴口罩，別被人認出來」，讓徐嬌哭笑不得。
本周一七夕情人節時，徐嬌在微博分享第一次在朋友陪伴下到網咖打遊戲，起初她因忘了帶身分證，匆匆回家一趟，終於碰到電腦後，又因太久沒玩成績普普，令她印象最深刻的是，期間有位小哥在她玩到一半時突然冒出，三度開口要求合影都被拒絕，沒想到對方竟態度大變開始撂話。
徐嬌說，該名小哥遭拒後，突然嗆她說：「以後出門記得戴口罩，別被人認出來」，徐嬌則反諷說：「沒能滿足您的要求，真是對不住了」，使她之後決定跑去美甲店做做指甲轉換心情，粉絲對此表示：「這位粉絲有點傻...為什麼不想像一下自己正在打遊戲的時候 如果有人打擾三次自己會是什麼樣子」、「可憐的明星」。
(中時電子報)
關鍵字：徐嬌
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