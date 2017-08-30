住家竊電2年約50萬，2男依竊盜法移送法辦

警方會同台電人員查獲私改電表迴路竊電行為。（廖素慧翻攝）

嘉義市有民宅涉嫌私改電表迴路竊電，警方查獲。（廖素慧翻攝）

沿海地區養殖魚塭竊電屢見不鮮，但嘉義市區竟也有民宅竊電長達2年約50萬元電費，警方會同台電人員查緝陳姓男子及廖姓男子2人涉嫌私自破壞變更電表迴路以達到竊電目的，依竊盜法將2嫌送法辦。

警方調查，住在嘉義市大富三街的陳嫌、住在大富西街的廖嫌，各自私下破壞變更電表迴路，自2015年7月起至本月22日、24日被查獲為止，2年來竊電30千瓦的電力度數，造成臺電公司損失約50萬元。

警方調查，陳男及廖男2嫌到案後坦承犯行，供稱為了節省電費的開銷，以更改電表迴路的方式減少電量計算度數，警方到現場查緝時發現2戶民宅的屋內冷氣及電器用品均肆無忌憚開啟使用，毫不節制。

檢方表示，竊電行為依刑法第320條第1項、第323條規定得處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金，並將被追償電費。

(中時)