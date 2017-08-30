癌末志工幫助獨老 拚命義賣文旦
58歲謝宗友口腔癌第四期，仍熱心公益，今年再次復發，經16小時手術切除舌頭，出院隔天即到華山基金會問「有什麼要幫忙？」當他得知中秋文旦義賣欠佳，不顧醫囑要他休息，馬上協助義賣，「不知何時會躺下，現在可不能閒著！」
謝宗友年輕時又煙又酒，每天起碼抽掉3包香菸，2011年發現罹患口腔癌，這幾年反覆治療、四度復發，因疾病無法工作，受到各個社福團體照顧，他感念在心，也一改過去壞習慣，病情稍微好轉時，便主動到華山基金會報名當志工，協助獨居老人修繕房屋。
今年6月他又發現腫瘤復發，8月2日住院開刀，經16小時手術切除舌頭及食道上緣、裝胃造口、氣切管，出院隔天他就急著找華山基金會大寮站報到，得知今年中秋文旦義賣狀況差，不顧醫生要他休息2個月，馬上投入義賣工作。
華山基金會高市B區天使站代理縣站長黃洋騰指出，已連續4年義賣文旦，以往原高雄縣轄區可賣1萬斤，但今年文旦沒受颱風影響，提前採收，又遇到潤六月，使得中秋節延遲到10月4日，許多想買來送禮的善士因而打退堂鼓。
華山與小農契作1萬斤，目前預購僅5000斤，若1周內沒賣完，損失得自行吸收，謝宗友30日親自到華山大寮站擺攤，拿著海報義賣文旦，無法說話的他手寫「行善要即時」，呼籲各界共襄盛舉，義助獨居老人歡喜過中秋。
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(中時)
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