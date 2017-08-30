國民黨黨工8月薪水明可入袋

國民黨主席吳敦義。（本報系資料照片）

國民黨主席吳敦義今首度主持中常會，面對中常委姚江臨詢問，8月份黨工薪資是否有著落，黨秘書長曾永權回覆，經過吳敦義這幾天的奔波籌措，3千萬元現金今晚可順利到位，當中包括1千萬元的「黨公職募款責任額」也已達成，因此，8月黨工薪資明天可望發放。

此外，文傳會主委李明賢表示，吳敦義就任後，將不領薪資；包括故吳敦義任命的兩位副主席曾永權與郝龍斌皆為義務職，不領取薪資。

吳敦義在中常會中除致送曾永權、郝龍斌兩人副主席證書，中常會並通過副祕書長杜建德、組發會主委李哲華、文傳會主委李明賢真除，以及台大哲學系兼任教授林火旺為國家發展研究院院長的人事案。吳敦義致詞時說，盼大家大力支持黨革新，讓國民黨重返執政。

(中時)