開學了！鼓山警護童 親師倍感溫馨

開學第1天，鼓山警分局一早在中山國小執行護童勤務。(警方提供)

開學第1天，鼓山警分局一早在中山國小執行護童勤務。(警方提供)

開學第1天，鼓山警分局一早在中山國小執行護童勤務。(警方提供)

開學第1天，鼓山警分局一早在中山國小執行護童勤務。(警方提供)

開學了！今（30）天國小開學第1天，高巿警鼓山分局規畫護童勤務，結各所熱心志工，針對學童上、下學，加強交通及人身安全保護，不僅家長、老師倍感溫馨，小朋友看到警察「杯杯、丫姨」也覺得很親切。

為強化學童上、下學行的安全，避免有心人士誘拐，提升學童預防犯罪常識，降低偏差行為及被害事件發生，鼓山分局分局長林新晃指示防治組妥適規畫護童勤務，今在轄區中山國小，以活潑、生動方式主動向學童、家長宣導反詐騙、反霸凌、反家庭暴力、兒少人身安全保護等知能。

防治組以及龍華所外型帥氣、亮眼的警察「杯杯、丫姨」組成護童成員，幫忙引導學童過馬路，正好有騎車載著孫子到學校的阿嬤把小朋友送到校門口，為趕著把車停好，幸好旁邊就有警察「杯杯」，讓阿嬤很放心的交代孫子先在原地等她。

除了陪小朋友到學校的家長，中山國小老師也感謝警方這項親民服務，在開學第1天就讓國家未來的主人翁感受到滿滿的呵護。

(中時)