苗縣長為世大運維安官警打氣 今天全部勤務圓滿落幕
有小奧運之稱的世界大學運動會，是台灣有史以來最盛大的運動賽事，是我國年度大事也是喜事，縣長徐耀昌上午到警局慰勉支援維安的官警，希望盛事能順利熱鬧的舉辦，向世界證明我們國家的努力、自信與熱情，也把維安工作做到滴水不漏。
苗栗縣警察局自本月19日北上支援執行台北世界大學運動會開幕典禮專案勤務外，30日亦北上支援世大運閉幕典禮相關維安勤務，縣長徐耀昌專程到警察局慰勉出勤警察同仁。
徐耀昌說，近日天氣炎熱，同仁北上支援維安勤務，舟車勞頓，勤務辛勞，特別發送冰涼青草茶、運動飲料、防曬袖套、毛巾等物品慰勉勤務同仁，也希望警察同仁注意身體狀況及執勤安全。
徐耀昌表示，在世大運活動期間的安全維護作，警察弟兄們不辭辛勞、堅守崗位，如此的犧牲奉獻，令人敬佩；今晚是世大運的閉幕典禮，希望在全民共同努力下幫這國家盛事畫下完美的句點。
他也要求警察同仁能參與安全維護勤務為活動，要盡一分心力，更是一種榮耀；帶隊幹部要做好任務的分配，接受被支援單位的調度，務必圓滿的達成任務。
(中時)
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